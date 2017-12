Handball-Landesliga, Frauen: „Wir wollen unbedingt gewinnen“

Hochmotiviert gehen die Handballerinnen der FSG Bergen-Enkheim/Bad Vilbel in ihr heutiges Heimspiel: Zum Abschluss der Hinrunde treffen sie in der Fechenheimer Fabriksporthalle auf den TV Hüttenberg (15 Uhr). „Wir wollen unbedingt gewinnen. Der Druck liegt ganz klar auf unserer Seite“, so FSG-Akteurin Tina Beckmann. Wenngleich die Mittelhessinnen nach drei Niederlagen und dem Abrutschen auf den vorletzten Tabellenplatz selbst gefordert sind. „Wir dürfen Hüttenberg nicht unterschätzen. Deswegen müssen wir in der Abwehr in jedem Fall wieder eine bessere Leistung zeigen“, so Beckmann.

Abwehrstarke Gastgeber

Unbedingt zurück in die Erfolgsspur will die HSG Goldstein/Schwanheim . Nach zwei Niederlagen in Folge treten die Frankfurterinnen am heutigen Samstag bei der HSG Kleenheim II an. Mit Nicole Fäth und Maite Vilasante Saez (beide im Urlaub) fehlen Coach Jens Wagner gegen die abwehrstärkste Mannschaft der Liga zwei Leistungsträgerinnen. Doch Personalsorgen kennt Wagner in dieser Saison nicht. Deshalb ist er zuversichtlich, dass andere Spielerinnen Verantwortung übernehmen, um sich erfolgreich in die Weihnachtspause zu verabschieden.

(vk)