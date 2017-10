Badmonton: Zumindest kein Beinbruch

„Ja, ja: Freitag, der 13.“, stöhnte Bernd Georg, Badminton-Abteilungsleiter bei TuS Schwanheim. An diesem Tag meldete sich sein Sohn Robert mit Fieber ab. Und die Doppelspezialistin Sophie Kister musste passen, für ihr verletztes Knie wäre der Einsatz am darauffolgenden Tag zu früh gewesen.

Die Hiobsbotschaften nahmen damit aber noch kein Ende. Beim SV Fun-Ball Dortelweil II hatten sich die Frankfurter etwas Zählbares ausgerechnet. Die Träume platzten schon im zweiten Spiel. Jens Kamburg musste wegen starken Schmerzen im Knie aufgeben und konnte auch das Einzel danach nicht bestreiten. Allein seine Siege hätten schon zu einem Unentschieden gereicht, so gewannen die Bad Vilbeler 6:2.

Einen Sieg hätten normalerweise auch Daniel Schmidt/Carolina Georg holen können. Da aber Schmidt nach einem dreiwöchigen Urlaub noch nicht austrainiert war und auch Caroline Georg wegen zu vielen Dienstreisen als Flugbegleiterin nicht so viel üben konnte. So fehlte dem eingespielten Duo die gewohnte Sicherheit, was zur Dreisatz-Niederlage gegen Sebastian Grieser/Anna Dollak führte.

Es gab aber auch positive Aspekte. Der nach seinem Studium in Heidelberg im Sommer nach Frankfurt zurückgekehrte Béla Arndt präsentierte sich bei seinem 21:9, 21:1 gegen den früheren Bundesligaspieler Jonas Hechler in extrem starker Form. Er erlief jeden Ball, brachte ihn immer wieder zurück und trieb damit den Favoriten regelrecht zur Verzweiflung. Auch im Doppel lieferte er mit Daniel Schmidt eine starke Partie, doch weil das Paar noch nicht eingespielt ist und die Laufwege nicht immer passten, gab es gegen Hechler/Grieser eine 21:21, 21:13, 16:21-Niederlage. Ein Sieg von Theresa Isenberg wird beinahe schon als Selbstverständlichkeit empfunden. Aber Yuan Giao-Tien Nguyen 21:9, 21:17 zu besiegen, dazu gehört schon eine große Portion an Können.

Starkes Damen-Doppel

Tags drauf ging es ohne Jens Kamburg und ohne große Hoffnung gegen den BC Bischmisheim III. „Gegen die zweiten oder dritten Teams der Bundesligisten ist es immer eine Lotterie. Man weiß nie, wie stark sie antreten“, sagt Bernd Georg. Die Saarbrücker waren mit dem Slowenen Alen Roj stark besetzt. Der erstmals eingesetzte 25-Jährige EM-Teilnehmer von 2012 ist von seiner Spielstärke her alles andere als ein Regionalligaspieler. Schmidt, der erstmals seit langer Zeit wieder ein Einzel bestritt, konnte ihn bei der 6:21, 19:21-Niederlage im zweiten Satz nach einer guten Leistung immerhin ein wenig ärgern.

Für die Punkte bei der 2:6-Niederlage sorgte Theresa Isenberg, die ihr Einzel glatt gewann, und das Doppel Isenberg/Lisa-Marie Bötsch mit einer starken Leistung beim 13:21, 21:9, 21:18 gegen Aileen Krein/Ann-Katrin Hippchen.

„Die Niederlage gegen Dortelweil war ärgerlich, aber kein Beinbruch. In den vier ausstehenden Hinrundenspielen rechnen wir uns überall gute Chancen aus“, betont Bernd Georg.