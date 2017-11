TuS Schwanheim: Zumindest nicht verloren

Rugby Einfach nur glücklich

Offenbach. Was ein Spielerstreik so alles bewirken kann. Jeweils zwei Spieler vom RK Heusenstamm und vom SC 80 debütierten in der Nationalmannschaft. Gino Gennaro schaffte es in der letzten von drei Partien der Testspielserie sogar gleich in die Anfangsformation.