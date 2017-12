Fußball-Hessenliga: Zwei Klatschen zum Abschied von Mario Basler

Wie so oft in den letzten Wochen drehte sich bei Rot-Weiss Frankfurt auch diesmal wieder fast alles um Trainer Mario Basler. Zwei Fragen taten sich auf: Erstens ist er da? Und zweitens gibt er gegen Waldgirmes tatsächlich seine Abschiedsvorstellung auf der Bühne Hessenliga? Beide Fragen wurden im Laufe des Tages mit ja beantwortet.

Für Training hatte Basler in den letzten Wochen immer weniger Zeit gehabt und so wunderte es auch kaum jemanden, dass die Trainingsmoral der Mannschaft ebenfalls abnahm. Gerüchten, dass das auch mit ausbleibenden Zahlungen zu tun haben könnte, wiedersprach der Aufsichtsratsvorsitzende Jürgen Strödter energisch: „Wir bleiben den Spielern nichts schuldig, nach dem Waldgirms-Spiel hat jeder, was ihm zusteht.“

So zog die Mannschaft also tapfer in die Partie gegen den mittelhessischen Überflieger, der am Ende des Tages auf dem zweiten Tabellenplatz in die Winterpause ging. Und es fing gut an für die Frankfurter: In der neunten Minute zog Mirkan Kara mehr recht als schlecht ab, Gästekeeper Fabian Gutzka wehrte den Ball nach vorne ab und Ibrahim Cigdem brachte die Frankfurter mit seinem Abstauber in Führung. In der Folge waren dann aber die Lahnauer die bessere Mannschaft und Rot-Weiss-Schlussmann Riste Shpirov hatte einige Gelegenheiten, sich auszuzeichnen. Rechtsaußen Jurij Gros und Tolga Duran hatten die besten Gelegenheiten für Waldgirmes.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit war die Partie für ein ige Minuten offen, Gros und im Gegenzug Cigdem hatten die ersten Chancen (50.). Und dann gelang den Mittelhessen ein traumhafter Angriff, an dessen Ende Lucas Hartmann punktgenau flankte und Gros per Direktabnahme mit der Innenseite das 1:1 markierte (54.). Umso länger das Spiel dauerte, desto gewisser wurde dann, dass es für Rot-Weiss selbst mit dem einen Punkt nichts werden würde. Dennis Lang hatte mit seiner Direktabnahme an die Latte noch Pech (71.), dann traf Duran nach einer zu kurzen Abwehr brachial aus 18 Metern zur Gästeführung (75.). Der Rest war eine Vorführung. Rot-Weiss war weder mental noch körperlich in der Lage, weiter dagegen zu halten. Ein Treffer der Gäste war leichter und schöner herausgespielt als der nächste. Max Schneider (83.), Lucas Hartmann (84.) und Andreas Schäfer legten nach.

Knallhart ging hernach Rot-Weiss-Trainer Mario Basler mit seinen Leuten ins Gericht. „Ich bin völlig enttäuscht, wir sind nach einer ordentlichen ersten Hälfte herumgerannt wie ein Hühnerhaufen. Wir haben um das 1:1 gebettelt. Wenn man Fußballer sein will, sollte man sich wenigstens ein bisschen engagieren und Charakter zeigen. Aber nach den letzten 25 Minuten sollte sich der eine oder andere fragen, ob Fußball nicht der falsche Sport für ihn ist.“ Unter der Woche hätten sich Spieler beschwert und gefragt, warum sie nicht spielen, gegen Waldgirmnes sei dann mancher „rumgerannt wie ein Großvater“. Hätte er mitgespielt, sagte Basler noch, „hätten wir garantiert nicht so viele Gegentore bekommen“.

Basler gab es am Ende dieser Ausführungen nicht ausdrücklich zu, aber er wusste schon, dass das sein Abschiedsworte waren. Er hätte für das Nachholspiel gegen den SV Steinbach ohnehin keine Zeit gehabt, wie Strödter bestätigte0. Warum der Ex-Profi seinen Spielern nach der sportlichen noch eine verbale Klatsche verpasste, war eines der Geheimnisse, die er mit nach Hause in die Pfalz nahm. rst