Fußball-Hessenliga: Zwei Profis für Kost und Logis

Vor zwölf Tagen wurde Mario Basler beim Fußball-Hessenligisten Rot-Weiss Frankfurt als neuer Trainer vorgestellt. Keine 48 Stunden später ging das erste Spiel unter dem Ex-Nationalspieler verloren. Und das 0:1 im Kellerduell beim FC Ederbergland wirkte ernüchternd. Es müssen neue Spieler her, folgerten der neue Coach und der neue Aufsichtsrat – zu dem auch ein guter Bekannter von Basler gehört, der Spielerberater Johny Baez. Und der verkündete gestern die Verpflichtung zweier Profis, die schon im Training der „Roten“ gesichtet worden waren.

Bild-Zoom Foto: imago sportfotodienst (imago sportfotodienst) Scheint was am Bällchen zu können: der stürmende Neuzugang Prince Rajcomar.

Es ist die wundersame Welt des Fußballs, in der Spieler wie der 32 Jahre alte Mittelstürmer Prince Linval Reuben Mathilda Rajcomar – kurz Prince Rajcomar – , einst Nationalspieler von Curacao und als Profi schon in Holland, Ungarn, Rumänien, sogar in Thailand und zuletzt in der Dritten Liga in Belgien aktiv, für eine neue Herausforderung bei freier Kost und Logis durch die Welt ziehen, um Gutes zu tun. Gleiches gilt für Rechtsverteidiger Cerezo Hilgen, der zuletzt beim holländischen Zweitligisten FC Dortrecht am Ball war. „Ich kenne die Spieler, sie waren sowieso ohne Verein, haben nur im Fitnessstudio trainiert und sich gelangweilt. Also haben sie gesagt, wenn sie sonst nur zu Hause rumhängen, können sie auch bei uns spielen“, erklärte Baez. Ein befreundeter Spielerberater aus Holland habe ihm die Spieler ans Herz gelegt: „Das war Glück für Rot-Weiss, dass sich das so ergeben hat.“

Der Basler-Effekt soll aus der prekären finanziellen ... Am 6. Oktober wurde Ersan Dincer zum Präsidenten von Rot-Weiss Frankfurt gewählt und damit zum Nachfolger von Ottmar Klauß, der seit 2012 Vereinsvorsitzender war und Ende August von seinem Amt zurücktrat. clearing

Finanziert würden die Holländer, die ausdrücklich nicht von ihm beraten würden, durch „Gönner“ – und: „Wir haben jemanden gefunden, der eine Unterkunft stellt. Und wir haben jemanden gefunden, bei dem sie Essen bekommen. Der Verein hat nullkommanull Ausgaben“, sagt Baez. Die Spielberechtigung für die beiden neuen Hoffnungsträger soll, so hofft der 47 Jahre alte Aufsichtsrat und Ex-Spieler von Rot-Weiss, schon bis zum Wochenende vorliegen.

Weitere Spieler werden wohl vorerst nicht ans Brentanobad kommen. „Wir haben keine finanziellen Möglichkeiten, um noch nachzubessern“, sagt Baez. Bardou Mapeja, ein 19 Jahre alter Stürmer, der zuletzt bei der Reserve von Paris St. Germain unter Vertrag stand, sich im Training aber nicht empfehlen konnte, muss Frankfurt unverrichteter Dinge wieder verlassen. Dass er überhaupt da war, erfuhr die Öffentlichkeit aus der hiesigen Boulevard-Zeitung, die laut Baez seit Baslers Verpflichtung Dauergast beim Training des Hessenligisten ist.