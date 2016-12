Festhallen-Reitturnier: Schmitz, Seidl, Kögler Zweite vor großer Kulisse

Beim alljährlichen Festhallen-Reitturnier in der Frankfurter Messehalle standen zum Start der Veranstaltung kleine wie auch große Reiter des KRB (Kreisreiterbundes) Wetterau einmal im Blickpunkt. Und konnten vor einer beeindruckenden Kulisse internationale Turnierluft schnuppern – im Rahmen des Linsenhoff-Förderpreises sowie beim Nachwuchspreis der Nürnberger Versicherung.

Als Erstes durfte sich Ida Marie Schmitz (Wetterauer RV Friedberg) mit ihrem Pony Sir Little einem kombinierten Wettbewerb der Klasse E stellen. Ihr Können wurde am Ende mit Platz zwei in der Gesamtwertung und der Wertnote von 15,00 belohnt.

Im Anschluss präsentierte sich der heimische Nachwuchs in einem einfachen Reiterwettbewerb um den Linsenhoff-Förderpreis. Qualifiziert waren Johannes Ambrosi (RVV Butzbach) und Elina Seidl (RSG Berghof/Bönstadt). Ambrosi belegte mit seinem Pony Bonita in der 1. Abteilung Rang sechs (Wertnote 7,3), Elina Seidl wurde auf Pentagon Zweite in der 4. Abteilung (8,0).

Zu später Stunde sattelten dann die Springreiter ihre Pferde für den Preis des „Pferdesport Journals“ – zum Teamspringen der Klassen L/M/S. Das L-Springen bestritt Marco Pawletta (Wetterauer RV Friedberg) mit Landscaper in einer Zeit von 56,23 sec./0 Fehler, im M-Springen ging Jasmin Marie Reis (PSG Marienhof) mit Con Air’s Chalette nach 50,61/4 aus dem Parcours, ehe als Letzte Anna Duff (Bad Homburger RFV) mit Quintwater in 57,20/8 den Parcours der Klasse S meisterte. Am Ende schaute Platz neun in der Teamwertung heraus.

Tags darauf stellten sich dann die kleinsten Repräsentanten des KRB bei einer Führzügelprüfung um den Nürnberger Burg-Pokal den Richtern. In der 1. Abteilung gewann Jil Kögler (RK Bad Nauheim) mit ihrem Pony Winnetou mit einer Wertnote von 9,0 und qualifizierte sich somit für die Siegerrunde Burg-Pokals. Dort erhielt sie ebenfalls eine 9,0 und konnte sich dadurch den zweiten Platz ergattern.

In der 2. Abteilung ritt Lara-Sophie Gottschalk (RFV Nieder-Florstadt) auf Pony Nena mit. Dabei bescherte ihr Wertnote 8,0 den dritten Platz. gg