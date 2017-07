1,18 Blitze pro Quadratkilometer in Hessen

Statistisch gesehen hat in Hessen im vergangenen Jahr auf jedem Quadratkilometer 1,18 Mal der Blitz eingeschlagen. Damit liegt das Land im bundesweiten Vergleich im Mittelfeld, wie aus dem Blitz-Atlas des Technologiekonzerns Siemens in München hervorgeht. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr in Hessen 24 889 sogenannte Erdblitze gezählt.

Deutschlandweit sank die Zahl der Einschläge 2016 mit rund 430 000 deutlich; es ist der niedrigste Stand seit 1999. „Hauptgrund ist, dass im normalerweise blitzreichen August sehr wenige Gewitter zu verzeichnen waren”, sagte Stephan Thern, Leiter des Blitz-Informationsdienstes von Siemens.

(dpa)