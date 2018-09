1. FFC Frankfurt verliert zum Saisonstart: 0:3 bei Wolfsburg

Die Fußballerinnen des 1. FFC Frankfurt haben ihr erstes Saisonspiel in der neuen Bundesliga-Saison verloren. Das Team von Trainer Niko Arnautis unterlag am Sonntag beim deutschen Meister VfL Wolfsburg mit 0:3 (0:1) und verpasste damit zum Auftakt die ersehnte Überraschung. Pernille Harder, die jüngst zu Europas Fußballerin des Jahres 2018 gewählt worden war, erzielte in der 30. Minute die Führung für den Titelverteidiger aus Niedersachsen. Ewa Pajor (64.) legte nach, Alexandra Popp (77.) sorgte für den Endstand.

Die Frankfurter Frauen, bei denen Torfrau Desirée Schumann einige weitere Schüsse parierte, sind ohne konkretes Saisonziel in die neue Spielzeit gegangen. Die vergangene Saison hatte der Rekordmeister auf dem sechsten Platz abgeschlossen.

(dpa)