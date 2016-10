100 000 Euro Schaden bei Dachstuhlbrand: Rauchvergiftung

Der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Mühlheim am Main ist am Samstag aus zunächst ungeklärter Ursache abgebrannt. Die Polizei in Offenbach bezifferte den Schaden am Sonntag auf rund 100 000 Euro. Die Bewohner, ein 87 und 91 Jahre altes Ehepaar sowie ihr 45 Jahre alter Sohn, konnten sich selbst aus dem Haus retten. Der 45-Jährige erlitt eine Rauchvergiftung und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Stadt kümmerte sich um ein Ersatzquartier für die Familie.

(dpa)