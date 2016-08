100 Schweine in Stall verbrannt

Bei einem Feuer in einem Stall im nordhessischen Willingshausen (Schwalm-Eder-Kreis) sind rund 100 Schweine verbrannt. Es entstand ein Schaden von mindestens 200 000 Euro. Wie es zu dem Brand am Sonntag kam, war zunächst unklar. Möglicherweise habe ein technischer Defekt in der Lüftungsanlage den Dachstuhl des Stallgebäudes in Flammen gesetzt, teilte die Polizei in Kassel mit. Von dort aus breitete sich das Feuer aus. Als die Feuerwehr eintraf, brannte bereits das gesamte Gebäude lichterloh.

(dpa)