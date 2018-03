1200 Kurden demonstrieren gegen türkische Offensive

Etwa 1200 Kurden haben am Samstag in Frankfurt gegen den türkischen Militäreinsatz im Norden Syriens protestiert. Wie ein Polizeisprecher sagte, verlief die Veranstaltung bis zum Nachmittag friedlich. Ihm zufolge wurden in der Stadt am Main keine verbotenen PKK-Symbole gezeigt. Die Polizei habe nicht eingreifen müssen.

Die Demonstranten hatten sich zunächst an der Hauptwache getroffen und waren dann zu einer ersten Kundgebung an die Konstablerwache gezogen. Dann bewegte sich der Zug zum Willy-Brandt-Platz, wo am frühen Abend die Abschlusskundgebung stattfinden sollte. Die Polizei war mit starken Einsatzkräften vertreten.

(dpa)