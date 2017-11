14-Jähriger gesteht Brandstiftung an Sporthalle

Ein 14-Jähriger hat fast zwei Monate nach der Tat eine Brandstiftung an einer Sporthalle in Kassel zugegeben. Der Schüler habe gestanden, das Feuer auf dem Dach der Olebachhalle Anfang Oktober gelegt zu haben, erklärte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Dabei waren 15 000 bis 20 000 Euro Schaden entstanden. Laut den Ermittlern hatte ein Zeuge den entscheidenden Hinweis gegeben. Die Spur führte die Polizei zu einigen Jugendlichen, die sich dort regelmäßig aufhalten, und schließlich zu dem 14-Jährigen.

(dpa)