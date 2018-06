Fußball-WM 2018: 15.000 Fans beim Public Viewing in Frankfurt

Beim Public Viewing in der Commerzbank-Arena in Frankfurt haben Tausende Fans den Anpfiff des ersten Spiels der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland verfolgt.

15 000 Fußballfans haben in der Commerzbank-Arena in Frankfurt das ersten Spiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland verfolgt. Trotz der 0:1-Niederlage des deutschen Teams gegen Mexiko sei alles friedlich verlaufen und die Stimmung gut gewesen, sagte ein Sprecherin des Veranstalters Hit Radio FFH.

Bilderstrecke Fans fiebern beim Public Viewing in der Commerzbank-Arena mit

Nach Angaben der Senders handelt es sich um die größte Veranstaltung dieser Art unter freiem Himmel in ganz Hessen. Bis zu 50 000 Steh- und Sitzplätze sind in dem Stadion für Zuschauer verfügbar. Das Spiel wurde auf einer rund 400 Quadratmeter großen Videowand übertragen. Auch nächste Spiel der Deutschen am Samstag gegen Schweden wird bei einem Public Viewing in der Commerzbank-Arena zu sehen sein.

(dpa)