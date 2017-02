15-Jähriger vermisst: Hubschraubereinsatz in Frankfurt

Mit einem Hubschrauber hat die Polizei in Frankfurt am Main die Suche nach einem vermissten Jungen in der Nacht zum Donnerstag ausgeweitet. Der 15-Jährige war am Mittwochnachmittag von seinem Vater als vermisst gemeldet worden, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein Waldgebiet zwischen dem Stadtteil Sachenhausen und Neu-Isenburg im Landkreis Offenbach sollte durchsucht werden.

(dpa)