15 Kartbahn-Besucher mit Kohlenmonoxid vergiftet

Mehrere Besucher einer Kartbahn in Hessen haben Kohlenmonoxid-Vergiftungen erlitten. Am Donnerstagabend hatte zunächst ein Besucher der Indoor-Bahn in Groß-Zimmern bei Darmstadt über Schwindel und Übelkeit geklagt, bevor er kurz das Bewusstsein verlor, wie die Polizei am Freitagmorgen berichtete. Weiteren Besuchern schwindelte es, einige übergaben sich, manche wurden bewusstlos. 15 Menschen im Alter zwischen 16 und 47 Jahren wurden in Krankenhäuser gebracht. Ihr Zustand war den Angaben zufolge nicht lebensbedrohlich. In der Halle wurden erhöhte Kohlenmonoxid-Werte gemessen. Wie es zu der giftigen Konzentration kommen konnte, war zunächst unklar. Die Kartbahn wurde gesperrt.

(dpa)