150 Gramm Kokainpaste in Cremetöpfchen beschlagnahmt

Zollbeamte haben am Frankfurter Flughafen in einer Postsendung aus Kolumbien 150 Gramm Kokain gefunden, das in Cremetöpfchen versteckt war. Wie das Hauptzollamt Frankfurt am Freitag mitteilte, befanden sich in dem Paket sechs Töpfchen einer Gesichtscreme mit der spanischen Aufschrift „Crema de Ro-sas”.

Bereits auf einem Röntgenbild seien ungewöhnliche Schatten sichtbar geworden. Beim Öffnen der Ware sei eine pastenartige Substanz zum Vorschein gekommen, der anschließende Rauschgiftschnelltest fiel positiv aus. Der Fund gelang den Angaben zufolge bereits Mitte August.

Das Hauptzollamt Frankfurt am Main stellte im Jahr 2016 bei 4675 Aufgriffen am Flughafen rund fast 5300 Kilogramm Rauschgift sicher. 34 Drogenkuriere wurden vorläufig festgenommen.

(dpa)