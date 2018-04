16-Jährige stirbt nach Sturz mit ihrem Motorrad

Eine 16-Jährige ist nach einem Sturz mit ihrem Motorrad auf der Autobahn bei Steinau an der Straße (Main-Kinzig-Kreis) gestorben. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, verlor die junge Frau ersten Erkenntnissen zufolge in der Kurve auf der Auffahrt zur Autobahn 66 die Kontrolle. Sie rutschte mit ihrem Motorrad laut Polizei wohl vom Beschleunigungsstreifen auf die rechte Spur der Autobahn.

Ein 56 Jahre alter Fahrer habe am späten Mittwochabend ausweichen wollen, sein Auto sei mit einem links von ihm fahrenden Wagen kollidiert. Die Motorradfahrerin geriet laut Polizei mutmaßlich unter das Auto des 56-Jährigen. Ein Rettungshubschrauber brachte sie ins Krankenhaus, dort starb die 16-Jährige in der Nacht zum Donnerstag.

Die beteiligten Autofahrer blieben unverletzt. Wie genau es zu dem Unfall kam, wird noch ermittelt. Die A66 war an der Unfallstelle zwischen 21 und 2.35 Uhr gesperrt.

(dpa)