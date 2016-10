16-Jähriger ohne Führerschein flüchtet und baut Unfall

Ein Jugendlicher hat in Rüsselsheim (Kreis Groß-Gerau) eine Verkehrskontrolle ignoriert und bei der anschließenden Flucht einen Unfall verursacht. Der 16-Jährige war nach Polizeiangaben am Dienstagabend ohne Beleuchtung in dem Wagen seines Vaters unterwegs, als eine Streife ihn anhalten wollte. Allerdings gab der Jugendliche Gas, bremste dann aber so stark, dass das Polizeiauto auffuhr. Der 16-Jährige wurde daraufhin festgenommen, sein Beifahrer flüchtete zu Fuß weiter und konnte bislang nicht gefasst werden.

(dpa)