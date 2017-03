Projekt Junge Zeitung: 17-Jährige im Vorstand der Frauen-Union Hessen: Neele liebt die Politik

Mit Politik haben Jugendliche in der Regel nicht viel am Hut. Nur wenige engagieren sich in Parteien oder ihren Nachwuchsorganisationen. Bei Neele Schauer ist das anders.

Neele Schauer ist 17 Jahre alt und macht Politik. Im vergangenen Jahr wählten sie die Delegierten der Frauen-Union Hessen in den Vorstand. Sie ist dort eines der jüngsten Mitglieder der vergangenen 20 Jahre. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sie bereits persönlich getroffen. Wäre das etwas für sie, das Kanzleramt? „Ich möchte erst mal studieren.“

Auf jeden Fall ist die Politik ihre größte Leidenschaft. Damit hebt sie sich vom Trend ab. Denn das Gros der Jugend ist parteienverdrossen, wie die jüngste Shell-Jugend-Studie aus dem Jahr 2015 besagt. Neele hingegen übt zurzeit sieben politische Ehrenämter aus.

Im Wintersemester hat Neele ein Studium der Rechtswissenschaften an der Goethe-Universität in Frankfurt begonnen „In Mathe bin ich auch noch eingeschrieben“, erzählt sie. Doch ihren Schwerpunkt habe sie auf Jura gelegt, „weil mir dieses Fach noch etwas besser liegt“.

Neele Schauer ist eloquent und argumentiert präzise. Die physische Erscheinung von 1,60 Meter kann nicht über ihren ausgeprägten Verstand hinwegtäuschen. Um der Besonnenen einen Gesichtsausdruck zu entlocken, der nicht gefasst wirkt, muss man sie schon auf nervige Rollenklischees ansprechen („Strickt ihr gelegentlich, bei der Frauen-Union?“) – oder schlicht aufgeben.

Abitur mit 1,0

Neele hat ihr Abitur an der Rudolf-Koch-Schule in Offenbach mit 1,0 abgeschlossen und auf dem Weg dahin eine Schulklasse übersprungen. Sie bezeichnet sich selbst als „leistungsorientiert, sehr pflichtbewusst, zielstrebig, diszipliniert“ und nicht zuletzt als „konservativ“. In ihrer Schulkarriere war sie „nicht alleine oder einsam, aber Einzelkämpferin“. Denn ihre Leistungen und ihr Engagement in einer konservativen Jugendorganisation, der Jungen Union (JU), machten sie nicht selten zum Ziel von Häme.

Mit 14 Jahren war Neele in den Nachwuchsverband der CDU eingetreten. Anlass war die Debatte um den Ausbau des Frankfurter Flughafens gewesen. Diesen befürwortete sie.

Besonders wichtig ist ihr das dreigliedrige Schulsystem, eine klassische CDU-Position. „Ich glaube, dass eine gewisse äußere Differenzierung einfach sein muss.“ Es sei für alle Schüler förderlicher, in „halbwegs homogenen Gruppen“ unterrichtet zu werden, gestaffelt nach Leistungspotenzial.

Programm geschrieben

Ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl 2013 wurde die Nachwuchspolitikerin in den JU-Kreisvorstand Offenbach gewählt, von 2015 bis 2016 war sie stellvertretende Vorsitzende der Schüler Union Hessen. „Letztes Jahr habe ich das Grundsatzprogramm der Schüler Union Hessen geschrieben – 30 Seiten“, bemerkt sie. „Bin ich ganz stolz drauf.“

Im Jahre 2013 hat sie überdies am Projekt „Junge Zeitung“ dieser Zeitung teilgenommen. Damals schrieb sie den Leitartikel zum Thema Brexit-Referendum, das Premierminister Cameron damals angekündigt hatte.

2015 entstand das Foto mit Angela Merkel, während Neeles Praktikum bei dem Abgeordneten Peter Wichtel (CDU) im Bundestag. „Ist unter den Nachwuchspolitikern eine Zeit lang sehr gehypt worden“, erzählt sie. Dass manche sie nahezu in der Nachfolge Merkels wähnten, sei irreführend gewesen, versichert sie. „Hauptberuflich möchte ich einen klassischen juristischen Beruf ergreifen.“

In der CDU kann man prinzipiell gut Karriere machen, nicht wahr? „Die Junge Union ist eben nicht nur der Club der ehrgeizigen Nachwuchspolitiker, sondern eine Organisation, in der man viele Freunde findet, in der man mit Gleichgesinnten sich für etwas einsetzt, für das man brennt“, entgegnet sie. „Public Viewing“ zur Fußball-EM gehöre auch dazu.

Und nicht zuletzt hätten die Freunde von der Jungen Union Offenbach ihr ein Abi-Plakat gebastelt, das aussah wie ein Wahlplakat. „Neele“, stand darauf. Ein Motto der Jungen Union laute nicht umsonst: „50 Prozent Politik, 50 Prozent Spaß.“

Neele schätzt die soziale Marktwirtschaft, die Deutsche Einheit und die Europäische Union. Letztere nimmt sie insbesondere als Friedensprojekt wahr. Diese Errungenschaften motivieren sie, sich politisch zu engagieren.

Nicht ihr einziges Hobby

Eine erfüllende ehrenamtliche Freizeit-Beschäftigung scheint Politik für Neele Schauer zu sein, doch ist jene beileibe nicht ihr einziges Hobby. Ihre zweite große Leidenschaft ist nämlich das Ballett. „Ich habe das eine Zeit lang professionell betreiben wollen.“ Doch um wirklich gut zu werden, hätte sie ihre Jugend überspringen müssen. Hat sie das nicht sowieso? Sie habe ihre Jugend vielleicht „nicht exzessiv ausgelebt“, räumt Neele ein. Am Ballett schätzt sie die Kombination aus Sport und Ästhetik. Zudem sei es „wichtig, einen guten Stand zu haben im Leben“. Das habe ihre Mutter richtig erkannt und sie im Alter von vier Jahren erstmals „in die Ballett-Gruppe gesteckt“.

Neele Schauer maßt sich keineswegs an, Kanzlerin zu werden. Sie strebt bloß nach Glück.