1717 Menschen aus Hessen abgeschoben: weniger als 2015

13 Suizide von Häftlingen in den vergangenen Jahren

Wiesbaden. 13 Gefangene haben sich in den Jahren 2013 bis 2015 in hessischen Gefängnissen das Leben genommen. Das ergab eine parlamentarische Anfrage der Landtagsabgeordneten Marjana Schott (Linke) an Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU). mehr