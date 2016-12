173 000 Hektar Wald werden nachhaltig bewirtschaftet

Tödlicher Unfall am Frankfurter Flughafen

Frankfurt/Main. Am Frankfurter Flughafen ist ein Fußgänger im Bereich der Frachtlogistik von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Der 47-Jährige verstarb am frühen Sonntagabend noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte. mehr