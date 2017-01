20 000 Euro Schaden bei Brand in Flüchtlingsunterkunft

Ein Feuer hat in einer Flüchtlingsunterkunft in Bad Homburg (Hochtaunuskreis) einen Schaden von rund 20 000 Euro angerichtet. Menschen wurden nicht verletzt. Ursache für den Brand am Mittwoch war nach Darstellung der Polizei eine unsachgemäße Verwendung der Gemeinschaftsküche. Brandstiftung oder einen rechtsradikalen Hintergrund schlossen die Behörden aus. Nach Angaben der Stadt lebten in dem Haus 14 Menschen. Sie sollen nun auf andere Unterkünfte verteilt werden. Das Nachrichtenportal „bild.de” hatte zuvor über das Feuer berichtet.

(dpa)