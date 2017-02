20 Millionen Euro für schnelles Internet in Nordhessen

Die Versorgung dünn besiedelter Gebiete in Nordhessen mit schnellem Internet soll verbessert werden. Das Land Hessen fördert zu diesem Zweck den Breitbandausbau mit rund 20 Millionen Euro aus Mitteln eines europäischen Programms für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER).

„Ein leistungsfähiges Breitband-Netz ist insbesondere im ländlichen Raum eine wesentliche Voraussetzung für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit”, sagte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Freitag bei der Übergabe des Förderbescheids in Kassel. Das Internet werde immer wichtiger für Unternehmen und Bürger, deshalb dürfe der „ländliche Raum nicht digital abgehängt werden”.

Ziel des Ausbaus ist es, in den fünf nordhessischen Landkreisen Waldeck-Frankenberg, Kassel, Werra-Meißner, Schwalm-Eder und Hersfeld-Rotenburg unter Federführung der Breitband Nordhessen GmbH für eine flächendeckende Breitbandversorgung zu sorgen. Dazu sollen in den nächsten Monaten etwa 570 Ortsteile mit rund 2200 Kilometern Glasfaserkabeln angeschlossen werden, wie der Landkreis Kassel mitteilte. Finanziert wird das Vorhaben von der landeseigenen Wirtschafts- und Infrastrukturbank (WIBank) mit einem Kredit in dreistelliger Millionenhöhe, den das Land mit einer Bürgschaft absichert.

(dpa)