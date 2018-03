Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Gründau (Main-Kinzig-Kreis) ist ein Sachschaden von geschätzt 200 000 Euro entstanden. Ein Mann musste am Dienstag aus dem brennenden Gebäude gerettet werden, wie die Polizei in Offenbach mitteilte. Er blieb unverletzt. Auch zahlreiche Tiere mussten von dem Anwesen im Ortsteil Mittel-Gründau gerettet werden, darunter Hunde und Enten. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

(dpa)