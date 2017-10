200 000 Euro teurer Sportwagen auf A 5 zu Schrott gefahren

Übung in Kriftel Retter spielen Amoklauf an Schule durch

Kriftel. Drei Attentäter dringen in die Schule in Kriftel ein und greifen mit Schusswaffen und Messer mehrere Berufsschüler an. Was dann zu tun ist, haben 250 Rettungskräfte in Kriftel geübt. mehr