Eine 21-Jährige hat sich mit ihrem Auto im Vogelsberg überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden. Sie sei am Freitagmorgen auf einer Landstraße in Lauterbach aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Die Frau aus Grebenhain wurde in ein Krankenhaus gebracht, die Landstraße war für kurze Zeit voll gesperrt.

