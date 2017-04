22-Jähriger nach Messerattacke nicht mehr in Lebensgefahr

Nach einer Messerattacke im Frankfurter Bahnhofsviertel schwebt ein 22-Jähriger nicht mehr in Lebensgefahr. Der Zustand des Mannes, der bei dem Angriff am Samstagmorgen am Oberkörper verletzt wurde, habe sich stabilisiert, sagte ein Polizeisprecher am Montag auf Anfrage. Der Grund der Attacke in der Nähe des Hauptbahnhofs war weiter unklar. Die Polizei konnte einen 21-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Mehreren anderen Personen gelang die Flucht.

(dpa)