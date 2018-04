23 Grad und Sonnenschein: April zeigt frühlingshafte Seite

Nach den kräftigen Gewittern vom Freitag zeigt der April in den kommenden Tagen seine frühlingshafte Seite: Dabei werden in Hessen bei Sonnenschein Temperaturen von bis zu 23 Grad erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. „Angenehme Frühlingstage stehen uns bevor”, sagte ein DWD-Meteorologe am Samstag in Offenbach.

Lediglich am Montagnachmittag soll es noch einzelne Schauer geben, die aber in der Nacht zum Dienstag abklingen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 18 und 23 Grad. Selbst nachts wird es kaum mehr kälter als sechs Grad. Wie lange die Schönwetterperiode anhält, ist nach Angaben des DWD jedoch noch unklar.

(dpa)