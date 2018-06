23-Jährige gerät unter Traktor-Gespann

Auf einem Feld in Osthessen ist am Freitag eine junge Frau von einem Traktor-Gespann überrollt und schwer verletzt worden. Die 23-Jährige war nach Angaben der Polizei in Fulda offensichtlich gestolpert und dann unter ein Rad gekommen. Die 23-Jährige sei schwer verletzt worden, aber ansprechbar gewesen. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus. Der Unfall passierte in der Feldgemarkung von Deckenbach, einem Stadtteil von Homberg (Ohm) im Vogelsbergkreis. Mehrere Menschen hatten nach Polizei-Angaben am Wegesrand gestanden, als der 78-jährige Traktorfahrer mit zwei Wasserfass-Anhängern in eine 90-Grad-Kurve fuhr.

(dpa)