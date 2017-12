23 Jahre alter Mann durch Messerattacke verletzt

Bei einem Messerangriff aus bisher unbekannten Gründen ist ein 23 Jahre alter Mann vor einem Rüsselsheimer Lokal verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde der mutmaßliche Täter mittlerweile festgenommen. Der 26-Jährige war nach der Tat in der Nacht zum Samstag zunächst geflohen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Das Opfer wurde durch den Stich leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Angreifer muss sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung stellen.

(dpa)