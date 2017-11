Bei einem Unfall nahe Höchst im Odenwald ist am Mittwoch eine junge Frau schwer verletzt worden. Die 24-Jährige sei mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geraten und von einem Fahrzeug erfasst worden, teilte die Polizei mit. In dem anderen Auto erlitten der Fahrer (58) und eine Frau (65) einen Schock. Die Unfallursache soll noch geklärt werden.

(dpa)