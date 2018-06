24-Jähriger durch Stiche verletzt: Täter auf der Flucht

Ein 24 Jahre alter Mann ist in Mörfelden-Walldorf mit Stichen schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach einem 20 Jahre alten flüchtigen Tatverdächtigen. Zwischen dem Opfer aus Kasachstan und dem mutmaßlichen Täter, einem Afghanen, soll es schon vorher zu Auseinandersetzungen gekommen sein, berichtete die Polizei in Darmstadt am Montag. Die Hintergründe der Streitigkeiten seien jedoch unklar. Womit der Beschuldigte am Samstagabend zustach, steht auch noch nicht fest. Die Polizei spricht von einem „unbekannten Gegenstand”.

Der 24-Jährige sei zusammen mit zwei Bekannten in Mörfelden-Walldorf (Kreis Groß-Gerau) unterwegs gewesen, als der Verdächtige zustach. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter flüchtete zu Fuß.

(dpa)