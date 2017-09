Wegen eines Zimmerbrandes in einem Mannheimer Mehrfamilienhaus mussten am Sonntagabend 25 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Ein technischer Defekt einer Elektroheizung habe den Brand in dem Bürozimmer ausgelöst, teilte die Polizei mit. In der Wohnung habe sich zu diesem Zeitpunkt niemand befunden. Die Feuerwehr habe den Brand schnell unter Kontrolle gebracht. Es entstand ein Sachschaden von 12 000 Euro. Verletzt wurde niemand.

(dpa)