250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe an Fulda gefunden

Bei Bauarbeiten ist in Kassel eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Momentan prüfe man die weiteren Schritte, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Der 250 Kilogramm schwere Sprengkörper soll im Auedamm an der Fulda entdeckt worden sein. Es handelt sich dabei um ein unbewohntes Freizeitgebiet, in dem sich aber viele Bootshäuser und ein Schwimmbad befinden. Für wann eine Entschärfung geplant ist und ob der Bereich geräumt werden muss, war am Nachmittag noch unklar. Zuvor hatte die „Hessenschau” darüber berichtet.

(dpa)