30-Jähriger bei Streit mit Messer verletzt

Bei einem Streit zweier Männer ist ein 30-Jähriger in Dietzenbach mit einem Messer verletzt worden. Ein 40-Jähriger habe das Messer gezückt und zwei Mal zugestochen, teilte die Polizei am Samstag mit. Das Opfer erlitt am Freitagabend Verletzungen im Brust- und Hüftbereich. Der mutmaßliche Täter flüchtete, wurde dann wenig später in Dietzenbach (Kreis Offenbach) gefasst.

(dpa)