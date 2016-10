30 Jahre Sandoz-Katastrophe - Wie sauber ist der Rhein heute?

Vor 30 Jahren hat sich der Rhein blutrot gefärbt. Es war der 1. November 1986, als in einer Lagerhalle des Schweizer Chemieunternehmens Sandoz bei Basel ein Großfeuer ausbrach. Hochgiftiges rotes Löschwasser floss in den Rhein. Viele tausend Fische starben. Drei Jahrzehnte danach sind die Spuren beseitigt. Heute ist der Fluss sauberer als vor der Katastrophe. Dennoch gelangen weiterhin Schadstoffe in den Rhein. Über die bisherigen Erfolge und künftigen Herausforderungen des Gewässerschutzes informieren heute in Koblenz zwei Fachorganisationen. Das sind die Internationale Kommission zum Schutz des Rheins und die deutsche Flussgebietsgemeinschaft Rhein.

(dpa)