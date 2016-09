300 Aussteller zeigen Taschen für den Sommer 2017

Rund 300 Aussteller aus mehr als 20 Ländern zeigen von Samstag an bei der internationalen Lederwarenmesse ILM in Offenbach ihre Neuheiten für den kommenden Sommer. Eine Erweiterung der Fläche habe es möglich gemacht, 20 Aussteller mehr zu präsentieren, teilte die internationale Leitmesse der Lederwarenbranche mit. Bis einschließlich Montag werden Handtaschen, Reisegepäck, Schulartikel, Schirme und Accessoires gezeigt. Koffer machen rund 30 Prozent des Sortiments aus. Die neuen Modetrends und die Entwicklung der Branche werden heute in Offenbach vorgestellt.

(dpa)