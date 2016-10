Prozess in Gießen: 35-Jährige soll dreimal getötet haben - Anklage wegen Mordes

Drei Morde innerhalb weniger Wochen soll eine 35-Jährige begangen haben - nun hat die Staatsanwaltschaft Gießen Anklage gegen sie erhoben. Sie wirft der Frau vor, im vergangenen April den Zauberer «Riconelly» in Gießen und im Mai zwei Frauen in Düsseldorf umgebracht zu haben. Wann es zum Prozess kommt, steht noch nicht fest. Das Landgericht Gießen werde demnächst über die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit.

Nach dem Tod des 79-Jährigen im mittelhessischen Gießen hatten die Ermittler die Sonderkommission «Riconelly» eingerichtet. Es folgten «äußerst umfangreiche Ermittlungen». Mithilfe von DNA-Spuren, Zeugenaussagen und der Auswertung verschiedener Daten kamen sie auf die Spur der 35-Jährigen. Ende Mai wurde sie festgenommen.

Die aus Aachen stammende Frau soll im April in Gießen ihren früheren Nachbarn umgebracht und danach die Wohnung des 79-Jährigen angezündet haben. Anfang Mai soll sie dann in Düsseldorf zur Tat geschritten sein. Die getöteten 58 und 86 Jahre alten Frauen - Mutter und Tochter - waren offenbar «Zufallsopfer», wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. Die 35-Jährige soll deren EC-Karten erbeutet und Geld abgehoben haben. Die Ermittler hatten in der Wohnung der Beschuldigten unter anderem die Karten der Opfer gefunden. Todesursache sei in allen drei Fällen «stumpfe Gewalteinwirkung gegen Hals und Kopf» gewesen.

Die 35-Jährige sitzt in Untersuchungshaft und schweigt zu den Vorwürfen. Sie soll in der Vergangenheit bereits mehrere Diebstähle begangen und auch den 79-Jährigen schon bestohlen haben.

