Prozess in Gießen: 35-Jährige wegen dreifachen Mordes an Zauberer angeklagt

Wegen dreifachen Mordes sowie Brandstiftung hat die Gießener Staatsanwaltschaft Anklage gegen eine 35-Jährige erhoben. Die Frau soll in Gießen den Zauberer „Riconelly” sowie zwei ältere Damen in Düsseldorf umgebracht haben. Das Landgericht Gießen werde demnächst über die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Die aus Aachen stammende 35-Jährige soll im vergangenen April den Zauberer, ihren ehemaligen Nachbarn, getötet und danach dessen Wohnung in Brand gesteckt haben.

Die Staatsanwaltschaft geht zudem davon aus, dass sie wenige Wochen später in Düsseldorf die zwei Frauen ermordet und mit erbeuteten EC-Karten Geld abgehoben hat. „Wir gehen derzeit von Zufallsopfern aus”, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Todesursache sei in allen drei Fällen „stumpfe Gewalteinwirkung gegen Hals und Kopf” gewesen. Die Angeklagte sitzt in Untersuchungshaft und schweigt zu den Vorwürfen.

(dpa)