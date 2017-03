35-jähriger gesteht Überfall auf Demenzkranken

Einen brutalen Raubüberfall auf einen demenzkranken Rentner hat ein 35-Jähriger vor dem Landgericht Frankfurt eingeräumt. Der Angeklagte gestand am Mittwoch zum Auftakt des Prozesses, den 80-Jährigen in dessen Haus in Bad Homburg mit Kabelbinder gefesselt und misshandelt zu haben. Das hilflose Opfer wurde erst nach einem Tag von Nachbarn entdeckt und befreit.

Bei der Tat im April 2015 entwendete der 35-Jährige 100 Euro Bargeld und die Scheckkarte des Geschädigten, mit der anschließend für 560 Euro eingekauft wurde. Rund 100 000 Euro Schulden hätten den Angeklagten zu der Tat getrieben. An die besondere Hilflosigkeit seines Opfers habe er dabei nicht gedacht.

Gemeinsam mit mehreren Arbeitskollegen hatte er seinen Job als Vertreter dazu genutzt, um geeignete Einbruchziele auszukundschaften. Der Mann suchte nach Häusern, in denen alleinstehende, ältere und gebrechliche Menschen wohnen. Die Strafkammer will den Prozess noch im März abschließen.

(dpa)