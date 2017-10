40 Prozent leiden unter Stress

Rund 40 Prozent der sogenannten Fernpendler, also Menschen die mehr als eine Stunde von ihrem Heim zur Arbeit benötigen, leiden unter Stress. Und der macht krank. „Pendeln ist kein Privileg“, sagt

Dr. Hannelore Hoffmann-Born, Leiterin des Verkehrsmedizinischen Competence-Centrums. Im Gegenteil. In den kommenden Jahren werden die Pendlerströme zunehmen und somit auch die Krankheiten, die durch mehr Stress und weniger Freizeit ausgelöst werden: Chronische Entzündungen der Nerven, Schlaganfälle, Bluthochdruck, Herzinfarkte und Depressionen. Und auch in der Politik ist das Pendeln als gesamtgesellschaftliches Phänomen ins Bewusstsein gerückt. CDU/CSU und SPD versprechen in ihren Wahlprogrammen wortgleich immer wieder, den öffentlichen Nahverkehr „noch attraktiver“ zu machen. Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) hat eine Förderung von Betrieben für umwelt- und arbeitnehmerfreundliche Arbeitswege angeregt – etwa durch gemeinsames Nutzen von Autos, durch Jobtickets, mehr Fahrradstellplätze und Homeoffice-Angebote. Das ewige Reisen zwischen Zuhause und Arbeitsplatz könnte so stark reduziert werden.

( ror)