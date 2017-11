400 Euro Geldstrafe nach Todesdrohung gegen Richterin

Deutscher Wetterdienst Meteorologen erwarten am Wochenende ersten Schnee in Hessen

Offenbach. In Hessen könnte es am kommenden Wochenende zum ersten Mal in diesem Herbst schneien - zumindest ein bisschen. Vor allem in den Höhenlagen von Rhön und Upland erwarten die Meteorologen ein paar Zentimeter Schnee. mehr