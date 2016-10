42 Kilometerlauf: „Deutschlands härtester Marathon”

Ein spektakulärer Hindernislauf wartet am (morgigen) Samstag (10.00 Uhr) auf abenteuerlustige Freizeitsportler in Wächtersbach (Main-Kinzig-Kreis). Auf einer Distanz von 42 Kilometer sind mehr als 100 Hindernisse zu überwinden. Deswegen bezeichnet der Veranstalter den Lauf namens „Iron Viking” auch als „Deutschlands härtesten Marathon” - er wird erstmals in Deutschland ausgetragen. Die Starter müssen an den Hindernis-Stationen zum Beispiel Bäume oder Sandsäcke schleppen, Schlammhügel erklimmen oder Wassergräben durchqueren.

Über die Marathon-Distanz gehen 250 Teilnehmer an den Start. Weitere Wagemutige wollen sich über kürzere Distanzen von sieben, 13 oder 19 Kilometer Länge beweisen. Sie müssen dabei zwischen mehr über 20 und mehr als 40 Hindernisse bewältigen. Für die vier Distanzen des Hindernislaufs haben sich rund 3500 Teilnehmer angemeldet.

(dpa)