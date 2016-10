44 Hinweise auf unbekannte Tote nach „Aktenzeichen XY”

Fahrgast geht mit Nothämmern auf Schaffner los

Hanau. Ein 36-Jähriger ist in einem ICE bei Hanau auf das Zugpersonal und drei Polizisten losgegangen. Der Mann schlug am Freitagmorgen mit zwei Nothämmern in Richtung eines Schaffners, wie die Bundespolizei in Frankfurt mitteilte. mehr