45-Jähriger aus Mittelhessen kommt aus türkischer Haft frei

Ein 45-jähriger Mann aus dem mittelhessischen Stadtallendorf ist einem Zeitungsbericht zufolge aus monatelanger türkischer Haft freigekommen. Das berichtete die „Oberhessische Presse” am Donnerstag online unter Berufung auf die hessische Landtagsabgeordnete Handan Özgüven (SPD). Der 45-Jährige sei deutscher Staatsbürger und am 10. September offenbar wegen politischer Vorwürfe bei der Einreise am Istanbuler Flughafen festgenommen worden. Nun habe ein türkisches Gericht den Haftbefehl aufgehoben. Der Mann dürfe die Türkei nun verlassen.

Laut der Zeitung hatte die SPD-Politikerin Özgüven ihn während seiner Untersuchungshaft juristisch und politisch unterstützt. Zu den genauen Hintergründen seiner Festnahme habe sie sich nicht äußern wollen.

Vor einer Woche war schon der Deutsche David Britsch aus türkischer Haft freigekommen, Mitte Dezember war die deutsche Journalistin Mesale Tolu aus der Untersuchungshaft in Istanbul entlassen worden, Ende Oktober der deutsche Menschenrechtler Peter Steudtner. Nach der Freilassung von Britsch ging die Bundesregierung davon aus, dass noch mindestens sieben Deutsche aus politischen Gründen in der Türkei hinter Gittern saßen, darunter der „Welt”-Korrespondent Deniz Yücel.

(dpa)