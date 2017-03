47-Jähriger fährt auf Stauende und wird schwer verletzt

Weil er ein Stauende auf der Autobahn 44 bei Kassel zu spät erkannt hat, ist ein 47-Jähriger am Dienstag schwer verletzt worden. Er war zuvor mit hohem Tempo unterwegs gewesen und daraufhin gegen einen Sattelzug am Ende des Staus geprallt. Nach Angaben eines Polizeisprechers wird der gesamte Schaden auf 50 000 Euro geschätzt. Ein Ehepaar, das zuerst an der Unfallstelle eintraf, verhinderte aber womöglich Schlimmeres: Die beiden 55- und 56-Jährigen sicherten die Unfallstelle und leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe, lobte ein Polizeisprecher das „vorbildliche Verhalten” des Paares aus Fulda.

(dpa)