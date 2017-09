50 Jahre alte Fußgängerin überfahren und schwer verletzt

Eine Fußgängerin ist in Kassel von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Während der Bergungsarbeiten kam es zu langen Staus im morgendlichen Berufsverkehr, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die 50 Jahre alte Frau wurde mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Ermittlungen war sie am Donnerstag über die Straße gelaufen, um einen Linienbus zu erreichen. Dabei wurde sie von dem Auto erfasst. Dessen 19 Jahre alter Fahrer blieb unverletzt.

(dpa)