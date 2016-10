50. Mahnwache der Fluglärmgegner am Terminal 1

Reizgas in FKK-Club versprüht: drei Leichtverletzte

Wiesbaden. In einem FKK-Club in Mainz-Kastel haben am Sonntagabend drei Unbekannte Reizgas versprüht. Drei andere Menschen wurden wegen Augen- und Atemwegsreizungen behandelt, wie die Polizei in Wiesbaden mitteilte. mehr