Türkei-Referendum: 50 Prozent Wahlbeteiligung in Frankfurt

An der Abstimmung über die Verfassungsreform in der Türkei hat sich knapp die Hälfte der am Frankfurter Generalkonsulat registrierten Wahlberechtigten beteiligt. Bis zur Schließung der Wahllokale am Sonntagabend gaben 47,76 Prozent oder 68 225 Menschen ihre Stimme ab, wie die Wahlkommission in Ankara am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Die Beteiligung lag knapp unter dem bundesweiten Durchschnitt. Insgesamt nahmen 48,73 Prozent der 1,43 Millionen in Deutschland registrierten Wähler teil. Die höchste Wahlbeteiligung gab es im Einzugsgebiet des Generalkonsulats Essen mit 67,42 Prozent.

Türken in Deutschland hatten zwei Wochen lang die Möglichkeit, für oder gegen die Einführung des von Staatschef Recep Tayyip Erdogan angestrebten Präsidialsystems zu stimmen. In dem Frankfurter Wahllokal hatte es einen Zwischenfall gegeben: Ein Mann gab zweimal seine Stimme ab, wurde nach Angaben einer Konsulats-Mitarbeiterin aber erwischt. Die Wahlkommission leitete eine Untersuchung ein.

Wer von den Auslandstürken noch nicht abgestimmt hat, kann dies noch bis zum 16. April - dem Tag des Referendums in der Türkei - an Grenzübergängen tun. Unter den in Frankfurt registrierten Wählern haben diese Möglichkeit schon mehr als 4000 Menschen genutzt.

(dpa)