558 Millionen Euro für Investitionen in hessische Schulen

Die hessischen Schulträger können bis 2022 mehr als 558 Millionen Euro investieren. Die Fördermittel seien insbesondere für den Ausbau von Ganztagsplätzen sowie in den Bereichen Digitalisierung und Inklusion wichtig, erklärte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) am Donnerstag in Wiesbaden. Das Geld stehe durch das Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) zur Verfügung, gaben Lorz und Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) bekannt.

Das Investitionsvolumen setze sich aus 330 Millionen Euro Bundesmitteln, 118 Millionen Euro Landesmitteln und einem kommunalen Eigenanteil von etwa 110 Millionen Euro zusammen, teilte die CDU mit. Das Angebot richte sich an die 31 kommunalen Schulträger in Hessen und den Landeswohlfahrtsverband, der Träger von 14 Förderschulen ist, teilten Finanz- und Kultusministerium mit.

Die ersten Förderzusagen über 26 Projekte mit einem Gesamtvolumen von acht Millionen Euro habe Schäfer bereits an den Landkreis Limburg-Weilburg übergeben. Insgesamt lägen bereits rund 50 Anmeldungen vor. Die Wirtschafts- und Infrastrukturbank und das Finanzministerium prüfen die Anträge und nehmen sie dann in eine Förderliste auf. Diese werde monatlich veröffentlicht.

